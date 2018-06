Non il solito kayaking

28 maggio 2018

Il kayak solitamente lo si usa in acqua, ma questi atleti hanno deciso di sfruttarlo in altri modi, tutti molto creativi, mescolando il kayaking allo skydiving, piombando dal cielo in un fiume in piena oppure gareggiando sulla neve come fosse uno slittino, fino a farci persino bungee jumping. Vedere per credere.

