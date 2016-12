Euro 2016, avviso Uefa a inglesi e russi: Via dall'Europeo se... Decisione per gli incidenti all'interno dello stadio Velodrome di Marsiglia.

12 giugno 2016

L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Russia, dopo le violenze di ieri nello stadio Velodrome di Marsiglia. Il caso sarà discusso dalla Commissione disciplinare il 14 giugno. Dopo che nel loro settore era stato lanciato un fumogeno, i tifosi russi avevano reagito travolgendo gli steward e dando vita ad una serie di scontri. Per Inghilterra e Russia c'è anche il rischio esclusione.

L'UEFA DURA: RISCHIO ESCLUSIONE Se dovessero ripetersi le violenze perpetrate ieri dai loro tifosi, Russia e Inghilterra saranno estromesse dell'Europeo. E' l'avvertimento dell'Uefa che, dopo aver aperto un'inchiesta sugli incidenti di Marsiglia, si dice pronta persino al passo estremo. L'Uefa ha spiegato di aver già avvisato sia la federazione inglese sia quella russa sui rischi a cui vanno incontro nel caso dovessero esserci ancora episodi di violenza commessi dai loro tifosi.

FIFA: "VIOLENZA INACCETTABILE" Dopo gli incidenti di sabato a Marsiglia, arriva anche la dura presa di posizione della Fifa. "E' inaccettabile e vergognosa la violenza intorno a delle partite di pallone da parte di una minoranza di idioti che non hanno niente a che vedere con il calcio - si legge in una nota - Eventi come l'Europeo di Francia sono seguiti da milioni di persone in tutto il mondo persone che hanno solo voglia di celebrare il calcio e godersi le partite, così come dovrebbe sempre essere".

RUSSIA: "UNA VERGOGNA PER IL PAESE" Il ministro dello Sport russo Vitaly Mutko ha condannato le violenze dei connazionali ieri a Marsiglia. Mutko ha detto alla Tass che "un po' di persone sono andate li' non per assistere ad una partita di calcio, questo e' sicuro" e che tali comportamenti rappresentano "una vergogna per il Paese". Sulla decisione della Uefa di aprire un procedimento disciplinare: "E' la cosa giusta. Ci sono stati fumogeni, scontri sugli spalti - riporta l'agenzia R-Sport - Ci prepareremo adeguatamente, presenteremo la nostra posizione".