Trento ai playoff con il miglior Biligha dell'anno: che numeri contro Napoli!

TRASCINATORE

Con 20 punti in 25 minuti il centro azzurro ha regalato alla Dolomiti Energia la sua miglior prestazione in LBA Serie A

Il miglior Paul Biligha dell'anno per una delle vittorie più importanti della stagione della Dolomiti Energia Trentino. Con la monumentale rimonta sulla Generazione Vincente Napoli Basket, culminata in un quarto periodo da antologia (24-3 il parziale iniziale che ha spaccato la frazione), la formazione di Paolo Galbiati ha infatti centrato l'accesso alla post-season con due giornate di anticipo. Si aggiunge così a Germani Brescia, Umana Reyer Venezia, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna nell'elenco delle squadre aritmeticamente qualificate ai playoff scudetto.

© Ufficio Stampa

Prestazione memorabile per il centro italiano, che ha chiuso la gara di Napoli con 20 punti in 25 minuti, fermandosi ad appena tre punti dal suo "career high" in Serie A realizzato con la maglia di Cremona nella stagione 2016/17. Un'altra, importante dimostrazione di come Biligha sia fondamentale nei meccanismi delle Aquile trentine.

Dopo una fase di sbandamento, dovuta probabilmente alle fatiche di un'EuroCup in cui Trento ha provato a essere protagonista, la squadra è tornata in carreggiata nelle ultime settimane centrando un obiettivo importante come i playoff scudetto. Ora ad attenderla due sfide delicate contro Pistoia e Bologna: appuntamenti molto delicati, soprattutto per cominciare a entrare nell'atmosfera playoff che Biligha conosce benissimo. Tre volte campione d'Italia, il centro azzurro sarà fondamentale per i sogni della Dolomiti Energia.