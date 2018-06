Tifoso di giornata: 80voglia di Danimarca

16/06/2018 di ANDREA SARONNI

Sempre così, quando i figli si prendono la scena, dei padri non si ricorda nessuno. Oggi il popolo deglidella Penisola punta dritto su una squadra, ladottata fin da subito dalla maggior parte degli italiani senza mondiale e di sponda dal principale quotidiano sportivo, che del trend degli occasionali in questo mese difficile ha disperatamente bisogno. I figli dei fiordi, ovviamente, mi sono simpaticissimi e mi auguro regalino ancora le emozioni europee di due anni fa a cominciare dalla sfida ama qui mi voglio ricordare dei padri, che mi hanno fatto sognare negli anni ’80, da sbarbato calciofago.Lasì, la Danish Dynamite, una delle squadre che spiegavano bene – e lo spiegano tuttora – il perché il calcio di quella decade è stato una roba grossa, e complessivamente ancora irraggiungibile. Basta infilare insieme un po’ di nomi, e chi c’era non ha bisogno di Wikipedia:Michelino, il capitano Mortenche sembrava il fratello maggiore di quello degli A-ha. Gente che si ritrovò tutta insieme sotto la guida di Sepp, un tecnico che non è mai inserito – forse giustamente – nel club degli Scienziati da Panchina, ma che ebbe due meriti grossi: impostare un gioco offensivo per sfruttare le qualità tecniche dei suoi prodi e, soprattutto, imporre regole che resero la Nazionale una cosa seria.Prima, non è che i danesi non sapessero giocare a pallone, anzi (basti ricordare Johne Praest, stelle juventine anni ’50); ma la logica legata al dilettantismo dettata dalla federazione faceva da sponda a un atteggiamento altrettanto dilettantistico, svagato. Negli eighties, appunto, la svolta: e per tre o quattro anni, la Danimarca fece pensare ai molti vedovi die del Cruijffismo che l’Olanda si era un pochetto rimaterializzata. Meno tecnica e integralismo negli schemi, simile, però, la leggerezza dell’azione,la corsa e la voglia di verticalizzare verso la porta avversaria: tra i dinamitardi danesi e la gloria, ae poi nelsi misero gli spagnoli, una volta ai rigori in semifinale e un’altra con un clamoroso 5-1 con quattro pere di Butragueno. Ma quante altre partite in cui hanno fatto godere.

E poi non dite che tutti noi facemmo un gran tifo nel ’92, quando la Danimarca dei messi insieme sbarcò all’ultimo minuto all’Europeo del ’92 e fece il colpo del secolo, Vilfort che faceva la spola tra il ritiro, gli stadi e l’ospedale in cui era ricoverata la figlioletta malata di leucemia. Insomma, a me sono sempre simpatici e pazienza se un po’ hanno incrinato con quel biscotto di Euro 2004, il trappolone con gli svedesi: girano ancora un po’, sì, ricordiamoci comunque che anche un notissimo esponente della nostra Nazionale, qualche tempo dopo, disse in un’occasione per lui più felice che “sono meglio due feriti che un morto”.

per la Danimarca 2018 perché mi innescano questi bellissimi ricordi calcistici, perché il loro giocatore di punta è uno dei più forti e completi centrocampisti del mondo e l’avrei tanto voluto nella mia squadra del cuore – Christiane a sentire certe cifre che stanno girando sul mercato pensi che lui valga più o meno il Pil di Andorra -, perché la loro tifoseria è bella, correttissima, entusiasta e con notevole presenza femminile: innon fa caldissimo, peccato, ma apprezzeremo comunque. E poi perché la magnifica Islanda che tutti oggi sosterranno, fino al 1944 era una dipendenza di Copenaghen: da qualcuno avranno ereditato, no? Buona fortuna Danimarca, e istruzioni per l’uso per altri eventuali occasionali: scandire ritmato “We are red, we are white, we are danish dynamite”.