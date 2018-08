Mondiali 2018, la Francia si sente già campione: pronta la nuova maglia

14/07/2018

In Francia non vogliono farsi trovare impreparati in caso di vittoria. In barba alla scaramanzia, Nike (fornitore del materiale dei Bleus) ha già preparato la maglia con le due stelline che simboleggiano il numero di Mondiali vinti. Il sito Footy Headlines, specializzato nello svelare e presentare in anteprima le divise calcistiche, ha infatti pubblicato la foto di quella che sarà la casacca della nazionale francese in caso di successo contro la Croazia ai Mondiali di Russia.