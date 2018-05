Facebook

Internazionali 2018, Nadal travolge Shapovalov Con il punteggio di 6-4 6-1 Rafael Nadal batte Denis Shapovalov e accede ai quarti di finale dove incontrerà Fabio Fognini. Equilibrio in avvio, nessun break nei primi quattro giochi e punteggio sul 2-2, ma il canadese deve annullare 4 palle break per l'iberico. Al settimo gioco primo break per Nadal, che tiene il servizio e chiude 6-4. Senza storia il secondo set. >