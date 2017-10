Facebook

Kawasaki onora la Z1: ecco la Z900RS Kawasaki ha svelato per il 2018 una moto che omaggia l’inconfondibile stile della Z1 Super Four 900 del 1972. Il nuovo modello della casa di Akashi battezzato Z900RS è un mezzo moderno dallo stile classico ricca di diversi riferimenti alla Z1, un modello che non è solo una delle pietre miliari della storia di Kawasaki ma di tutto il settore motociclistico, un modello che stravolse all’uscita sul mercato, i canoni delle moto di grossa cilindrata Contrassegnata dall’acronimo RS, “Retro Sport”, la nuova Z900RS è stata concepita fin nei minimi dettagli da designer ed ingegneri come un modello tutto nuovo, molto distante dall’ultima supernaked Z900. Sebbene riprenda in parte il 4 cilindri raffreddato a liquido montato sulla Z900, la Z900RS attrarrà una tipologia completamente diversa di appassionati, favorendo l’interesse di chi ha intenzione di guidare una moto dallo stile evocativo e dal grande fascinorisvegliando il desiderio dei motociclisti che decideranno di tornare in sella ad una moto per provare solo emozioni vere. Ovviamente, i 900cc richiamano la leggendaria Z1 del 1972 ma la nuova Z900RS è una moto iper moderna con un nuovo telaio e caratteristiche del motore differenti. Equipaggiata con fari ed indicatori full LED, cerchi dal design classico ma distintivo, unsound emozionante frutto di uno studio approfondito sulle frequenze sonore e altri numerosi dettagli, la Z900RS affascinerà i numerosi appassionati della famiglia Z. Dallo schema colori che richiama la mitica Z1 al font del badge applicato sui pannelli laterali ed al suo speciale trattamento, la Z900RS fonde passato, presente e futuro sino nei minimi dettagli come i coperchi valvole lucidati e le alette del cilindro in evidenza esattamente come sull’originale Z1. A proposito di colori, la Z900RS debutterà in tre diverse combinazioni: un evocativo omaggio alla Z1, un classico nero con dettagli dorati e argentati ed un più moderno ma intramontabile verde impreziosito da loghi “900” sui pannelli laterali. >