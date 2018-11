"Che emozione, EICMA vivrà tutto l'anno"

13/11/2018 di SIMONE REDAELLI

La sua prima EICMA da presidente come è stata?

"Non potevo chiedere di meglio, è andato tutto bene ed è stato molto bello. Nell'anno in cui la mia azienda ha compiuto 85 anni, ho vissuto EICMA in prima linea e ancora più intensamente rispetto al passato. EICMA non è solo una fiera, ma un grande contenitore di passioni ed emozioni. Per questo abbiamo creato nuovi eventi, un'inaugurazione speciale e una settimana dedicata con eventi in tutta la città per poi chiudere con il party EICMALAND all'Alcatraz dedicato alle due ruote".



Il bilancio quindi è positivo, anche i numeri lo confermano?

"Sì, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ossia quello pareggiare i numeri record dello scorso anno. Il pubblico ha risposto bene e anche gli espositori sono saliti del +13,7% rispetto al 2016, erano presenti 1278 brand".



Tra le novità anche l'area Start Up e Innovation, un bel segnale per i giovani

"Sì, perché ci sono tante storie da raccontare ed giusto dare loro spazio. Guardiamo al futuro e sono realtà già importanti. In più c'è anche stato un concorso dedicato proprio al design".



Per il futuro quali novità avete in mente?

"La linea è quella che abbiamo tracciato ora e vogliamo continuare di questo passo. Vogliamo fare diventare EICMA sempre più un riferimento mondiale per le due ruote. Per questo pensiamo a far vivere EICMA anche al di fuori di Milano: stiamo cercando di fare delle partnership più forti con il Comune e con la Regione Lombardia. Vogliamo far crescere il brand senza mai dimenticare l'esigenza degli espositori. I nostri clienti sono loro insieme ai visitatori, siamo pronti a capire le loro esigenze".



Un po' come la Formula 1 con eventi collaterali al GP, giusto?

"Esatto, vogliamo fare vivere EICMA tutto l'anno. Pensiamo a eventi di avvicinamento per far crescere l'attesa del salone".



Per finire, da appassionato, qual è la moto regina di EICMA 2018?

"Bella domanda (sorride, ndr). Stando ai dati la moto dell'anno è la MV Agusta, la nuova F4. Per me è difficile dare un giudizio, tutte le moto di alta gamma sono degne di nota e di premio. Questo testimonia che l'Europa è un mercato forte e questo è positivo".