Europa League: Pandurii-Fiorentina 1-2, la Viola ai sedicesimi

La Fiorentina mantiene l'imbattibilità nel girone di Europa League e con la vittoria per 2-1 sul campo del Pandurii si qualifica matematicamente ai sedicesimi. La Viola gioca sotto ritmo per tutto il primo tempo e va in svantaggio al 33' per un gran gol di Eric Pereira, che beffa Munua in rovesciata. La squadra di Montella spinge e all'85' trova il pari con Matos. Cuadrado si scatena e a tempo scaduto offre a Borja Valero il gol vittoria.