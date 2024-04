Premier League: il Liverpool crolla nel derby, Bruno Fernandes trascina lo United 

INGHILTERRA

I Reds perdono 2-0 contro l'Everton e scivolano a -3 dalla vetta, Ten Hag supera 4-2 lo Sheffield

© Getty Images Il Liverpool perde 2-0 il derby contro l'Everton nel recupero della ventinovesima giornata di Premier League e scivola a -3 dall'Arsenal: Toffees in festa con Branthwaite e Calvert-Lewin. La doppietta di Bruno Fernandes trascina il Manchester United al successo in rimonta per 4-2 contro lo Sheffield (in gol anche Maguire e Hojlund). Il Crystal Palace piega 2-0 il Newcastle grazie a Mateta, il Bournemouth vince in casa del Wolverhampton.

EVERTON-LIVERPOOL 2-0

Derby fatale al team di Klopp, che scivola a -3 dall’Arsenal capolista. I Toffees partono meglio dei rivali cittadini, sfiorando il vantaggio a più riprese. Branthwaite risolve una situazione in area sugli sviluppi di un calcio piazzato e sblocca il match al 27’. Il Liverpool reagisce e Pickford sale in cattedra, rispondendo presente su tutti i tentativi degli attaccanti avversari. Salah non riesce ad incidere e Calvert-Lewin firma il raddoppio poco prima dell'ora di gioco con un'incornata su corner. Luis Diaz vede stamparsi il tiro del 2-1 sul palo, l'egiziano ed Elliott si vedono negare la gioia personale dall'estremo difensore inglese. Questo successo proietta l'Everton a +8 dalla zona retrocessione.

MANCHESTER UNITED-SHEFFIELD UNITED 4-2

Il primo tempo dei Red Devils si disputa in costante proiezione offensiva: Dalot si vede negare il vantaggio dopo pochi secondi dal fischio d'inizio, poi Garnacho e Hojlund non riescono a firmare il vantaggio prima della mezz'ora nonostante diverse palle-gol create. La beffa per gli uomini di Ten Hag arriva al 35’, quando Bogle batte Onana da pochi passi. Il colpo di testa di Maguire riporta la sfida in parità prima del duplice fischio, ma Brereton Diaz rimette avanti nel punteggio gli ospiti in avvio di ripresa. Bruno Fernandes pareggia su calcio di rigore all'ora di gioco e completa la rimonta all’81’: il centrocampista portoghese si rende protagonista con un mancino da fuori area che batte Foderingham. Hojlund chiude la sfida tre minuti dopo, ispirato dall'ex Udinese e Sampdoria, portando così il Manchester United a quota 53 punti in classifica, mentre lo Sheffield è ora ad un passo dalla retrocessione aritmetica.

CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE 2-0

Grande partita dei padroni di casa, che superano meritatamente i bianconeri ed ottengono l'aritmetica salvezza con quattro giornate d'anticipo. Eze ad Ayew sfiorano la rete nel primo tempo, ma è Mateta ad aprire le marcature in avvio di ripresa con un preciso diagonale destro. L'attaccante trova anche la doppietta nel finale su invito di Hughes. Delude il Newcastle, settimo con 50 punti.

WOLVERHAMPTON-BOURNEMOUTH 0-1

Le Cherries colpiscono una traversa dopo cinque minuti con il colpo di testa di Senesi da calcio d'angolo, passando in vantaggio al 37’ con Semenyo dopo un ottimo primo tempo. La risposta dei lupi arriva nel secondo tempo fon Hwang, che si vede annullare la rete del pareggio con l'ausilio del Var al 68’. L'ex Milan Kerkez rimedia un cartellino rosso a dieci minuti dalla fine e Cunha ha la chance dell’1-1 pochi minuti dopo, ma Travers risponde presente. Sorpasso in classifica degli ospiti, che trovano il decimo posto ai danni del Wolverhampton.