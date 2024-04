MotoGP, Bagnaia: "Jerez una delle mie piste preferite, sono fiducioso per il weekend"

MOTOGP

Il campione del mondo punta a un grande risultato: "La nostra moto si adatta a questo circuito". Martin non si nasconde: "Voglio tornare sul podio"

© Getty Images La MotoGP torna in pista per il quarto appuntamento della stagione: nel weekend a Jerez si correrà il GP di Spagna. Dopo la delusione di Austin, Francesco Bagnaia vuole essere protagonista: “Possiamo fare un passo avanti”, dice il campione del mondo in conferenza stampa. Agguerriti i piloti di casa, a partire dal leader del Mondiale Jorge Martin: “Abbiamo un grande potenziale”. Viñales sulle voci di Marquez in Aprilia: “Non ho sentito nulla”.

A distanza di due settimane dal Gp del Texas, la MotoGp riparte dall’Europa, dove Francesco Bagnaia punta a riscattarsi sulla pista spagnola di Jerez de la Frontera. Il pilota ufficiale Ducati è sembrato molto positivo nella classica conferenza stampa della vigilia: “Sono felice di essere a Jerez, è uno dei miei weekend di gara preferiti. Fin qui abbiamo affrontato dei problemi in stagione, ma siamo fiduciosi di un passo avanti. Questa è una di quelle piste in cui ci sono frenate forti e curve veloci. Guidare qui è sempre un sogno”.

Pronto a scendere in pista davanti al pubblico di casa è anche il leader del Mondiale Jorge Martin: “Austin è stato un Gp complicato per me, il mio obiettivo qui è tornare sul podio. Su questa pista ne ho ottenuto solo uno in Moto2. Chattering? Dipende da come si approccia la gara. Dobbiamo essere delicati sulle gomme, la nostra moto ha un potenziale sensazionale. Al momento però non posso spingere al 100% in gara, devo essere delicato sulle gomme”. Vincere a Jerez per lo spagnolo avrebbe un significato speciale: “Ottenere una vittoria qui è qualcosa di particolare. La mia famiglia veniva a Jerez a vedere la MotoGp ancora prima che nascessi io. Questa è una delle piste speciali per me”.

In conferenza stampa ha parlato anche Enea Bastianini, positivo sul suo inizio di stagione, che lo vede al secondo posto nella classifica del mondiale: “Posso essere soddisfatto del mio approccio alle prime tre gare. Il lavoro del team è stato splendido e infatti arrivo da due podi consecutivi. Questa pista è molto tecnica. Lo scorso anno ho dovuto saltare la gara, quindi non so come mi troverò, ma penso che potremo ottenere un gran risultato”.

Uno dei piloti più attesi del weekend è sicuramente anche Maverick Viñales, dominatore del Gp del Texas: “Ripetere a Jerez quello che ho fatto ad Austin sarebbe un sogno. Dobbiamo essere realisti però e intelligenti. Il nostro obiettivo è lottare sempre per le prime posizioni. Su questa pista non vedo punti negativi per la nostra moto. Possiamo essere allo stesso livello che abbiamo avuto a Portimao e Austin. Se dovesse arrivare una vittoria, sarei molto felice”.