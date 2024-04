Wiltjer ha messo il turbo: ora il canadese esalta Venezia

IL PROTAGONISTA

Con 24 punti nel derby vintro contro Treviso Kyle Wiltjer ha stabilito il suo nuovo high in Serie A. Arrivato a settembre dopo la delusione per il caso Caboclo, il canadese si sta rivelando determinante

A settembre, per andare oltre la delusione per il caso Caboclo, Venezia ha ingaggiato Kyle Wiltjer. Mesi dopo, alla fine della regular season, l'Umana Reyer si gode il talento del canadese, determinante nella vittoria su Treviso, nel derby di domenica che ha blindato il quarto posto degli orogranata, alle spalle del terzetto di testa.

24 punti in altrettanti minuti per il suo nuovo high nel nostro campionato, tirando con il 50% di efficacia del campo e il 42.9% da oltre l'arco. Quasi infallibile dalla lunetta, con 9/10, il suo contributo è arrivato anche a rimbalzo, con 4 giocate decisive in difesa.

Nato a Portland, ha scelto di vestire la canotta canadese, la stessa con cui il padre Greg (che ha vestito anche la canotta di Brescia) ha vinto l'oro alle Universiadi nel 1983.

Il basket è religione di tutta la famiglia: la sorella, Jordan Adams, è stata professionista nella WNBA e anche allenatrice.

Kyle, invece, ha nella sua personale bacheca un titolo NCAA vinto nel 2012 con i Kentucky Wildcats e una Champions League vinta due stagioni fa con Tenerife.

Il prossimo obiettivo, dopo le partite con Brindisi e Pesaro che chiuderanno la regular season, è quello di disputare dei grandi playoff con la Reyer, con la consapevolezza di non essere i favoriti, ma la convinzione di poter rendere la vita complicata a chiunque.