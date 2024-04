Supercoppa italiana: la Juventus raggiunge l'Inter, Milan quasi qualificato

VERSO L'ARABIA

La finale di Coppa Italia vale un posto ai bianconeri, mentre le altre due partecipanti usciranno dalla sfida Atalanta-Fiorentina e da chi chiuderà al secondo posto in campionato

Con l'accesso alla finale di Coppa Italia, la Juventus si è assicurata un posto anche alla prossima Supercoppa italiana, che da quest'anno si gioca con la formula della "Final four". I bianconeri hanno raggiunto l'Inter, che si è già qualificata come testa di serie numero 1 avendo vinto lo scudetto. Gli altri due posti usciranno dalla sfida tra Atalanta e Fiorentina, che ufficializzerà il nome della seconda finalista di Coppa Italia, e da chi chiuderà il campionato al secondo posto.

Vedi anche supercoppa italiana Supercoppa Italiana, confermate per il 2025 le Final Four in Arabia: tutto su Mediaset Attualmente si tratta del Milan, che anche in caso di sorpasso in classifica da parte della Juventus avrebbe il posto assicurato, pur se da terzo. Quasi impossibile, invece, che ci riescano Bologna o Roma visto il loro distacco proprio dai rossoneri.

Anche la prossima stagione, la Supercoppa italiana verrà trasmessa dalle reti Mediaset, come la Coppa Italia e si giocherà a inizio gennaio e sempre in Arabia Saudita.