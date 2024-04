Derby di Milano: il giudice sportivo ferma per due turni Calabria, uno per Theo Hernandez e Dumfries

LA DECISIONE

La sentenza è emersa dopo le risse scoppiate nel finale della sfida fra Milan e Inter

Gli effetti del derby di Milano si faranno sentire in vista delle prossime sfide sia sul Milan che sull'Inter. I rossoneri dovranno far a meno nelle prossime settimane sia di Theo Hernandez che di Davide Calabria, fermati rispettivamente uno e due turni dal giudice sportivo. Discorso simile per i nerazzurri che contro il Torino non avranno a disposizione di Denzel Dumfries come riportato nel comunicato rilasciato dalla Lega Serie A.

"Calabria per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria. Theo Hernandez per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo - ha spiegato il giudice nelle motivazioni -. Dumfries per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo".