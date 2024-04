Volley: Conegliano va sul 2-1 con Scandicci, Milano allunga su Trento per il terzo posto in Superlega

VOLLEY

La Imoco piega Scandicci 3-1 a Firenze in gara-3 della finale Scudetto, nel maschile l’Allianz supera l’Itas 3-0 per il gradino più basso del podio

© X Imoco Volley Nel terzo appuntamento della finale Scudetto di Serie A1 femminile di volley festeggia Conegliano, che supera 3-1 Scandicci con il punteggio di 30-28, 23-25, 29-27 e 25-22 e si porta sul 2-1 nella serie, conquistando il primo match point per il titolo a Firenze in gara-4. In Superlega colpaccio per Milano, che spazza via Trento in trasferta con un secco 3-0 (25-22, 25-23 e 25-14) e si porta sul 2-1 nella serie per il terzo posto finale.

SERIE A1 FEMMINILE

Successo per Conegliano, 3-1 in casa nella serie finale contro Scandicci. Nel primo parziale l’avvio è piuttosto equilibrato, con le fiorentine che provano a far valere il fattore campo. Gli errori sono pochi, ma con il passare del tempo le ospiti riescono a guadagnare un piccolo gap di vantaggio. La Imoco prova a scappare via verso il finale grazie alla solita Haak e a Fahr, ma la Savino Del Bene si riaggancia sul 23-23 approfittando del lungo turno di battuta di Herbots. Le due squadre si annullano e contro-annullano continuamente set point su set point ai vantaggi, con la Pro Secco che la spunta sul 30-28. L’equilibrio regna sovrano anche nel secondo set, e la sfida tra Antropova e Haak si accende sempre di più, con l’opposto italiano che questa volta ha la meglio: 25-23 e parità ristabilita, sull’1-1. Conegliano prova a rimettere il muso avanti e a condurre nel terzo set, provando a sfruttare anche gli attacchi di Plummer. Haak e Antropova iniziano a sfidarsi anche in battuta, con una serie di punti consecutivi da una parte e dall’altra. Anche in questa occasione le due formazioni rimangono punto a punto fino ai vantaggi, con le venete che si impongono come nel primo set, sul 29-27. Il quarto parziale vede protagonista tutta la potenza, la tecnica e la qualità di Haak: l’opposto di Conegliano tocca quota 40 punti totali in partita, trascinando la Imoco al 25-22 che vale il 3-1 finale. Conegliano trionfa e si porta sul 3-1, conquistando il primo match point per chiudere la serie in gara-4, in programma a Firenze il 27 aprile alle 20.30

SUPERLEGA MASCHILE

Netta vittoria per Milano, che supera Trento in trasferta con un secco 3-0 e si porta sul 2-1 nella serie per il terzo posto di Superlega. Primo set piuttosto equilibrato, con gli ospiti che cercano di partire forte. L’Allianz prova a scappare via sul 17-13, ma i padroni di casa infilano un break di quattro punti consecutivi per riportare tutto in parità. Sul rettilineo finale i meneghini tornano a premere sull’acceleratore, andando a chiudere con il 25-22 per l’1-0. Anche nel secondo parziale gli ospiti sembrano avere qualcosa in più, quando segnano cinque punti consecutivi per superare la squadra di Soli e andare sul 12-10. La sfida rimane incredibilmente equilibrata anche in questo caso fino agli sgoccioli della partita, in cui i lombardi hanno ancora una volta la meglio: 25-23 e incontro sul 2-0. L’Allianz parte forte nella terza partita sulle ali dell’entusiasmo, andando sul 7-3 con un break di cinque punti. Trento sembra non avere più le forze di reagire, e si arrende definitivamente con un sonoro 25-14, che vale il 3-0 finale. Vince Milano e allunga sul 2-1 nella serie, con gara-4 da giocare nelle mura casalinghe.