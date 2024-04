Il fenomeno Furlani debutta sabato all’aperto in Cina

Il super talento azzurro del lungo impegnato nella seconda tappa cinese della Diamond League

Secondo appuntamento consecutivo della Diamond League in Cina, dopo la prima tappa dell’edizione 2024 disputata lo scorso fine settimana a Xiamen dove c’è stato il sensazionale nuovo record mondiale dell’asta di Armand Duplantis, esattamente una settimana dopo sabato 27 aprile a Suzhou, con l’esordio all’aperto del talento più cristallino dell’atletica italiana, il diciannovenne Mattia Furlani, capace di conquistare una fantastica medaglia d’argento nei mondiali al coperto di Glasgow a inizio marzo, il quale affronterà nella sua gara del salto in lungo due ex campioni del mondo quali il giamaicano Tajay Gayle vittorioso a Doha 2019, e il cinese Wang Jianan oro a Eugene 2022, oltre che il bronzo dei campionati iridati al coperto in Scozia, l’altro giamaicano McLeod.

Si gareggerà all’ora di pranzo in Italia, con inizio alle 13.39, nel tardo pomeriggio cinese e tra gli avversari di Mattia non ci sarà il super campione di tutto nel lungo maschile, il greco Miltiadis Tentoglou, vittorioso ai mondiali di Glasgow con la stessa misura di 8,22 di Furlani, ma autore di una seconda miglior misura, mentre tra gli altri grandi specialisti con personali superiori agli 8,20 quali gli statunitensi Marquis Dendy e William Williams, il bahamense LaQuan Nairn, oltre che gli orientali Shi Yuhao della Cina e Lin Yu-Tang di Taipei.