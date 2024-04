Coppa Italia: Atalanta-Fiorentina 4-1, Dea in finale con la Juventus

ATALANTA-FIORENTINA 4-1

Un gol di Lookman al 95' fa gioire la Dea. Viola in 10 per quasi tutta la ripresa per il rosso a Milenkovic. Ultimo atto a Roma il 15 maggio

È Juventus-Atalanta la finale di Coppa Italia 2024. La Dea, battuta 1-0 all'andata al Franchi, ha sconfitto 4-1 la Fiorentina al ritorno. Koopmeiners sblocca subito il match all'8', poi a inizio ripresa la Viola rimane in 10' per il rosso a Milenkovic (fallo su Scamacca lanciato a rete). I toscani ci mettono il cuore e pareggiano con il colpo di testa di Martinez Quarta (68'). Al 75', però, Scamacca si inventa il 2-1 con una splendida semirovesciata, poi quando i supplementari sembravano a un passo il diagonale di Lookman al 95' decide la qualificazione. Pasalic fa poker al 98' con tutta la Fiorentina sbilanciata in avanti. La finale è in programma a Roma il 15 maggio.

LA PARTITA

Emergenza in difesa per Gasperini che deve fare a meno di Scalvini, Holm e Toloi. Hien confermato centrale, sull'out di destra trova spazio Zappacosta. Koopmeiners dietro le due punte, Scamacca e De Ketelaere. Dopo l'ampio turnover contro la Salernitana, Italiano ritrova gli acciaccati Nico Gonzalez, Belotti e Beltran. Solo Terracciano e Ranieri in campo degli 11 scesi in campo all'Arechi. Parte meglio la Fiorentina che con grande personalità si piazza nella metà campo dell'Atalanta: dopo un sinistro senza pretese di Nico, Belotti dal limite impegna Carnesecchi che respinge in tuffo. Al primo affondo e con un pizzico di fortuna la Dea passa e rimette in perfetto equilibrio il discorso qualificazione: Mandragora intercetta un passaggio di Scamacca, ma innesca Koopmeiners che di sinistro fulmina Terracciano (8'). Mandragora prova a ripetere la prodezza dell'andata, ma questa volta il suo sinistro è impreciso. Al 13' l'Atalanta trova il raddoppio con un potente destro di Scamacca sotto l'incrocio dei pali. La Penna viene richiamato al Var e annulla perché inizio azione è viziato da un pestone di Koopmeiners su Beltran. Pericolo scampato per la Viola, che rischia ancora al 24': CDK a centro area per Koopmeiners che stoppa e calcia di destro, Terracciano respinge in tuffo. Passano una manciata di minuti e i toscani reclamano un calcio di rigore: Carnesecchi saltando in uscita colpisce il piede di Nico Gonzalez che rimane a terra, per arbitro e Var tutto regolare tra le proteste viola. Il finale di tempo è ancora di marca bergamasca: al 35' grande progressione di CDK innescato da Scamacca, il belga arriva al limite e fa partire un sinistro a lato di un soffio; più grave l'errore di Ruggeri 6 minuti dopo, quando da centro area spedisce un destro in curva.

La Dea parte forte anche nella ripresa, ma Ruggeri spreca malamente di testa l'assist di Zappacosta. Al 53' l'episodio che indirizza il match: imbucata di CDK per Scamacca steso da Milenkovic lanciato a rete e La Penna non può far altro che cacciare il difensore serbo. Italiano corre ai ripari togliendo Belotti per inserire un centrale, Martinez Quarta, e poi si copre ulteriormente con Duncan per Beltran. La mossa obbligata sembra dare ragione al tecnico gigliato, visto che il difensore argentino in tuffo di testa trova l'insperato pari al 68'. Gasperini si gioca il tutto per tutto inserendo prima Lookman e Pasalic e poi anche Miranchuk. Ma come spesso nelle ultime settimane, l'uomo in più della Dea è Scamacca che al 75' con una splendida semirovesciata fa 2-1. Tutto in parità. E quando i supplementari sembrano l'epilogo più logico e forse più giusto, l'ex West Ham serve a Lookman il pallone del 3-1. Il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco, ma il Var lo corregge ed è 3-1. Con la Fiorentina tutta avanti alla ricerca del gol, Pasalic cala il tris al 98'. Sesta finale della storia per l'Atalanta, la terza per Gasperini: nel 2021 i bergamaschi vennero sconfitti dalla Juve e ora sognano la grande rivincita e il primo trofeo dell'era Gasp.

LE PAGELLE

Scamacca 8 - Altra grande prestazione dell'attaccante romano per la gioia del popolo bergamasco ma anche del ct Spalletti. Il Var nel primo tempo gli nega un super-gol e lui nella ripresa ne fa ancora uno più bello, in acrobazia. Fa anche espellere Milenkovic e, ciliegina sulla torta, regala a Lookman l'asssist del gol qualificazione. Il giallo, però, gli costerà la finale.

Lookman 7 - Una volta con l'uomo in più, Gasperini lo getta nella mischia alla ricerca dei gol qualificazione. Non si vede molto, fino al diagonale vincente al 95' che fa esplodere il Gewiss Stadium.

De Ketelaere 7 - Quando tocca la palla è una delizia per gli occhi. Manca un po' nella conclusione, come dopo una sgroppata di 50 metri.

Martinez Quarta 6,5 - Italiano lo getta nella mischia dopo l'espulsione di Milenkovic e l'argentino si conferma implacabile in zona-gol realizzando di testa il momentaneo 1-1.

Mandragora 5 - Protagonosta assoluto all'andata, naufraga al ritorno. Sfortunato quando manda in porta Koopmeiners, colpevole quando permette a Scamacca di trovare l'acrobazia vincente. Prima il giallo che gli avrebbe fatto saltare la finale

Milenkovic 4 - Scamacca in questo periodo è davvero un brutto cliente, ma in occasione dell'espulsione si fa sorprendere dal taglio dell'attaccante della Dea e lo stende al limite. Espulsione sacrosanta e decisiva.

IL TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 4-1

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5, Djimsiti 6, Hien 5,5, Kolasinac 6 (25' st Pasalic 6,5), Zappacosta 6 (29' st Miranchuk 6,5), De Roon 6, Ederson 5,5 (25' st Lookman 7), Ruggeri 5, Koopmeiners 7, De Ketelaere 7, Scamacca 8. A disp.: Musso, Rossi, El Bilal, Bakker, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Comi, Diao. All.: Gritti (Gasperini squalificato) 7

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5, Dodo 6 (38' st Kayode sv), Milenkovic 4, Ranieri 6, Biraghi 6, Bonaventura 6, Mandragora 5 (38' st Comuzzo sv), Nico Gonzalez 5,5, Beltran 5 (15' st Duncan 6), Kouamé 5 (38' st Ikonè sv), Belotti 5,5 (10' st Martinez Quarta 6,5). A disp.: Martinelli, Christensen, Arthur, Sottil, Maxime Lopez, Castrovilli, Infantino, Faraoni, Parisi, Barak. All.: Italiano 6

Arbitro: La Penna

Marcatori: 8' Koopmeiners (A), 23' st Martinez Quarta (F), 30' st Scamacca (A), 50' st Lookman (A), 53' st Pasalic (A)

Ammoniti: Mandragora (F), Kolasinac (A), Scamacca (A)

Espulsi: all'8' st Milenkovic (F) per aver interrotto una chiara occasione da gol

Note: -

LE STATISTICHE

L'Atalanta è la prima squadra a qualificarsi per la finale di Coppa Italia dopo aver perso la gara d'andata dal 2014/15, quando fu la Juventus a ribaltare la sconfitta nel primo dei due match proprio contro la Fiorentina.

L'Atalanta disputerà la sesta finale di Coppa Italia nella propria storia: dopo aver vinto la prima nel 1963, i nerazzurri sono stati sconfitti nelle quattro successive. Quella contro la Juventus sarà la rivincita della finale di Coppa Italia del maggio 2021 (persa 1-2).

Teun Koopmeiners è il primo giocatore dell'Atalanta ad aver realizzato tre gol di fila in Coppa Italia per i nerazzurri. L'olandese è il centrocampista che ha segnato di più in questa edizione della competizione (tre).

Teun Koopmeiners è il centrocampista che ha segnato più gol in tutte le competizioni in questa stagione tra quelli che giocano in Serie A (14). In totale, l'olandese ha preso parte direttamente a 19 reti (14 gol, 5 assist), meno solo di Christian Pulisic (21 - 13 gol, 8 assist).

In tutte le competizioni, Gianluca Scamacca ha realizzato otto gol nelle ultime 11 partite con l'Atalanta: da inizio marzo, è l'attaccante della nostra Serie A che ne ha segnati di più - almeno tre in più di ogni altro giocatore (Pulisic, 5).

L'Atalanta è una delle sole tre squadre nei cinque grandi campionati europei (con Manchester City e Aston Villa) che può vantare almeno due centrocampisti con almeno 19 partecipazioni dirette a gol in tutte le competizioni in questa stagione (Koopmeiners 14 gol e 5 assist; De Ketelaere 11 gol e 8 assist).

Lookman ha raggiunto la doppia cifra di gol in questa stagione contando tutte le competizioni solo per la seconda volta in carriera con la maglia di un club dei maggiori cinque campionati europei, dopo esserci già riuscito nel 2022/23 (15 reti in 33 presenze con l’Atalanta).

L'Atalanta ha realizzato almeno un gol in casa contro la Fiorentina per la nona sfida consecutiva considerando tutte le competizioni, un nuovo primato per i nerazzurri contro il club viola.

Lucas Martinez Quarta ha realizzato sette gol (rigori esclusi) in questa stagione considerando tutte le competizioni, nessun difensore attualmente in Serie A ha fatto meglio (come Gianluca Mancini). L'argentino aveva siglato solo tre reti nelle prime quattro stagioni in maglia viola.

La Fiorentina è l'unica squadra dei maggiori cinque campionati europei a contare almeno due difensori con più di tre gol di testa tra tutte le competizioni: Lucas Martinez Quarta e Luca Ranieri (quattro per entrambi).

La Fiorentina ha realizzato 20 gol di testa in tutte le competizioni in questa stagione, almeno due in più di ogni altra squadra in Serie A. La squadra viola non fa meglio dalla stagione 2021/22 (21).

Dalla sua prima stagione alla Fiorentina (2017/18) Nikola Milenkovic è il giocatore della Fiorentina che ha ricevuto più cartellini rossi tra tutte le competizioni (cinque), due di queste contro l'Atalanta al Gewiss Stadium (come il 18 febbraio 2018).