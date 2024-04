L'Inter torna ad allenarsi ad Appiano: sorrisi e festa per i Campioni d'Italia

Il ritorno in campo dei Campioni d'Italia. Dopo aver iniziato i festeggiamenti per la conquista del 20esimo scudetto, l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la prossima sfida di campionato al Torino che si giocherà domenica alle ore 12.30. Il rientro della squadra di Simone Inzaghi sui campi di Appiano Gentile è stato mostrato da un video pubblicato sui profili social del club. Sorrisi, clima di festa e Frattesi che fa una battuta alla camera: "Non sbagliare sono 20".