Tevez, malore nella notte e ricovero in ospedale: le condizioni dell'ex Juve

L’ex attaccante ricoverato a Buenos Aires dopo aver accusato dolori al petto, l’Independiente: "Resterà lì fino al termine degli accertamenti, si è sottoposto a esami e sono stati soddisfacenti"

© Getty Images Sono ore di apprensione per lo stato di salute di Carlos Tevez. L'ex attaccante della Juventus, che già nei mesi scorsi aveva avuto problemi di salute e si sarebbe infatti dovuto sottoporre ad accertamenti, è stato ricoverato nella notte in un ospedale di Buenos Aires dopo aver accusato forti dolori al petto. L’argentino, che lo scorso ottobre si era accasciato al suolo accusando dolori al petto e sbattendo la testa, ha chiesto assistenza medica ed è stato quindi portato in una clinica del quartiere di San Isidro, dove ha trascorso la notte.

Come riporta in un comunicato l'Independiente, club di cui l'Apache è l'allenatore, i risultati degli esami medici a cui è stato sottoposto sono stati soddisfacenti e al momento l’argentino resterà in ospedale solo a scopo precauzionale.

IL COMUNICATO

“Tevez si trova all’ospedale La Trinidad di San Isidro per dei dolori al petto. Si è sottoposto a esami e sono stati soddisfacenti. Domani si proseguirà con una serie di esami preventivamente programmati nell'ambito del check-up generale che solitamente viene effettuato”.