Il Cardiff City, protagonista nella tragica morte di Emiliano Sala nel 2019, ha fatto richiesta di risarcimento al Nantes presso il Tribunale Commerciale della città francese per la retrocessione in Championship avvenuta nella stessa stagione dell'incidente dell'attaccante argentino. Una richiesta danni per il mancato completamento del trasferimento del giocatore, ricordiamo morto in un incidente aereo nel viaggio dalla Francia al Galles, calcolati con l'Intelligenza Artificiale in base ai gol mancati e conseguenti punti se il calciatore avesse normalmente disputato la seconda parte di stagione come nei piani del club. La perdita per il Cardiff per la retrocessione e il danno reputazionale, e quindi il risarcimento richiesto, è di 120 milioni di euro.