Debutto a Montecarlo per la GEN3 Evo: in pista nel 2025 e 2026

Formula E e FIA hanno annunciato che giovedì 25 aprile - alla vigilia dell'E-Prix di Montecarlo - presenteranno l'attesissima aGEN3 Evo. Con l’evoluzione della monoposto che dà vita al Mondiale elettrico (la più veloce, leggera, potente ed efficiente monoposto elettrica mai realizzata al mondo), il campionato stesso nelle prossime due stagioni (11 e 12) farà un ulteriore passo in avanti in termini di performance e innovazione. Partendo dalla prima auto da corsa al mondo progettata specificamente per le corse su strada, la GEN3 Evo è destinata a offrire gare ancora più competitive. Con caratteristiche prestazionali migliorate che evidenziano il ruolo della Formula E e della FIA come pionieri della tecnologia e dello sport automobilistico sostenibile, la GEN3 Evo è destinata a cambiare radicalmente l'azione in pista e ridefinire le rivalità tra i piloti.