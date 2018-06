Smart EQ fortwo e-cup, a Misano la prima gara su pista

21/06/2018

Dopo aver sfilato sulle strade della Capitale in occasione del campionato di Formula E , la parade del Parco Valentino e la trasferta a Zurigo per tornare nuovamente sui tracciati della Formula E, le smart EQ fortwo e-cup , protagoniste del primo trofeo monomarca 100% elettrico, scendono in pista il 24 giugno per la prima gara ufficiale sulla pista di Misano Adriatico .

Le caratteristiche tecniche della smart EQ fortwo e-cup garantiscono una condizione di partenza uguale per tutti, che permette di porre in evidenza il talento dei piloti, esaltato dalle doti dinamiche della city car 100% elettrica di smart. L’organizzazione del trofeo smart EQ fortwo e-cup è affidata al team di LPD, che vanta una lunga esperienza nel mondo del motorsport e, da diversi anni, è impegnato nella gestione dell’attività dell’AMG Driving Academy Italia.



La gara di Misano vedrà alla partenza diversi equipaggi ‘ufficiali’ sotto il segno della Stella: una smart vestirà, infatti, i colori di Mercedes-Benz Trucks Italia, una indosserà la maglia di Mercedes-Benz Financial Services e due scenderanno in pista in rappresentanza di Mercedes-Benz Roma, unica filiale italiana della Casa di Stoccarda ed una rappresentanza della rete dealer di Mercedes-Benz. Al via anche Venus, Gino e Autocentrauto, in rappresentanza della rete di concessionari italiani della Stella.