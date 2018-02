Olimpiadi, PyeongChang: Tumolero bronzo nei 10.000 metri pattinaggio di velocità

15 febbraio 2018

Il pattinatore classe '94 originario da Asiago, allenato da Enrico Fabris, campione olimpico a Torino 2006 nei 1500 metri e in staffetta, ha centrato la medaglia al suo esordio ai Giochi facendo segnare il suo nuovo primato personale, migliorando quello precedente (13'02"11) di circa otto secondi. Dodicesimo l'altro azzurro in gara, Davide Ghiotto. "Già essere riuscito a qualificarmi era un traguardo, e ora il terzo posto era del tutto inaspettato - ha commentato un emozionato Tumolero - Fabris è un esempio, per me rappresenta un incoraggiamento continuo - E' stato da sempre un punto di riferimento, per me e per tutti i pattinatori. E' un allenatore che punta molto sulla tecnica. Dopo i 5000 che non sono andati benissimo avevo scaricato la tensione e così sono partito calmo per paura di scoppiare. A meno cinque km un po' l'ho avuta, ma poi è andata bene cosi. Sono incoraggiato da questo risultato anche se il miglioramento del tempo non è molto importante, perché molto dipende dalla pista". A chi dedico il bronzo? A mia nonna Margherita".