La gioia mondiale di Fágner: è tra i 23 convocati del Brasile La reazione del difensore del Corinthians, che sostituirà Dani Alves in Russia

15 maggio 2018

Fágner andrà in Russia con il suo Brasile. Il laterale destro del Corinthians è stato scelto dal ct Tite come sostituto dell'infortunato Dani Alves. Forse se l'aspettava ma non c'era la certezza assoluta. Questo si capisce dalla reazione della famiglia, che in occasione della presentazione della lista completa alla stampa, si è riunita in casa, aspettando la notizia con la maglia della nazionale verdeoro indosso. Quando il nome è stato pronunciato, la gioia è diventata protagonista.

Un'avventura alle porte per il difensore classe '89 con quattro le presenze in nazionale tra amichevoli e qualificazioni. Il debutto a 17 anni proprio nel Corinthians, poi il passaggio al PSV Eindhoven (2007) e al Vasco da Gama (2009). Un anno in Bundesliga con il Wolfsburg per poi tornare alle origini nel 2014, nuovamente tra le fila del Corinthinans, e vincere due volte il campionato brasiliano.

LA GIOIA DI FÁGNER: IL VIDEO Festa na casa do lateral direito Fagner... CONVOCADO PARA A SELEÇÃO BRASILEIRA! pic.twitter.com/yPIDns1Ixk — Alex Tobias (@AlexNegrunes) 14 maggio 2018

CASSIO Scena simile anche a casa di Cássio Ramos, inserito tra i 23 come terzo portiere. Dal 2012 con il Corinthians, ha vinto la Copa Libertadores e il Mondiale per Club, ricevendo il premio come migliore in campo e come miglior giocatore della competizione. Tantissime presenze nell'U20, mentre solo una partita con il Brasile, il 10 novembre scorso.



Na casa de Cássio também rolou comemoração pela convocação do goleiro corinthiano para a Copa do Mundo!#VaiCorinthians #VaiBrasil pic.twitter.com/TfmnjoLcye — Corinthians (@Corinthians) 14 maggio 2018

