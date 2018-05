Inghilterra: Sterling si tatua un fucile, è bufera

29 maggio 2018

Esplode la bufera su Raheem Sterling. I social sono in subbuglio per il nuovo tatuaggio dell'attaccante del Manchester City, un fucile d'assalto tatuato sul polpaccio destro . "Disgustoso", "Totalmente inaccettabile" sono solo alcuni dei commenti più soft. Ma c'è anche chi chiede l'esclusione dell'attaccante inglese dai Mondiali. "Mio papà è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco - si è difeso - il tatuaggio ha un significato più profondo".

LA DIFESA DI STERLING

Dopo la bufera social, Sterling giustifica il tatuaggio con Instagram stories. "Quando avevo due anni mio padre è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. All'epoca avevo promesso a me stesso che non avrei mai toccato un'arma. Calcio di destro, dunque il tatuaggio ha un significato più profondo. E non è ancora finito".