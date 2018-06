Germania, Löw rinnova fino al 2022. Pre-convocati: c'è anche Neuer

15 maggio 2018

La Germania ha annunciato il rinnovo fino al 2022 del ct Löw , sulla panchina della Nazionale dal 2006 . "Grazie per la fiducia riposta in noi, è un obbligo per restare tra i migliori del Mondo". Il ct ha svelato la lista dei 27 pre-convocati per il Mondiale . A sorpresa c'è anche Manuel Neuer , fermo per infortunio da settembre. "Per ora tutto sembra andare bene, il suo infortunio è completamente guarito e può sopportare i carichi di lavoro".

27 PRE-CONVOCATI PER IL MONDIALE: C'È ANCHE NEUER

Poi Löw ha diramato la lista dei 27 pre-convocati per il Mondiale in Russia. C'è anche Manuel Neuer, a sorpresa. Ma molto probabilmente il portierone del Bayern, fermo da settembre per una frattura al piede, non farà parte dei 23 convocati: dovrebbe essere lui, assieme ad altri tre compagni, a restare a casa.



"È ovvio che nessuno possa disputare questo torneo senza aver giocato - ha sottolineato il selezionatore - Ma per ora tutto sembra andare bene, il suo infortunio è completamente guarito e può sopportare i carichi di lavoro". Gli altri portieri inseriti in lista sono Marc-Andre ter Stegen (Barcellona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (Psg).



Per quanto riguarda le altre scelte, convocato lo juventino Khedira, al contrario del suo compagno di club Höwedes: il difensore, titolare nella finale del 2014, paga i tanti infortuni stagionali. Out anche Emre Can: il centrocampista del Liverpool, nel mirino della Juventus, non ha recuperato. Löw prova a recuperare Jerome Boateng, convocato. C'è anche l'ex giallorosso Ruediger. Torna in Nazionale Mario Gomez. Non ci sarà l'eroe Mondiale 2014, Mario Goetze, reduce da una stagione piena di problemi fisici. Come lui non ci saranno altri protagonisti del 2014 come Kramer (famoso per l'infortunio in finale con botta in testa e parziale perdita di memoria) e Schürrle, autore di una doppietta in semifinale contro il Brasile.