Belgio: niente Mondiale per Nainggolan. E lui lascia la Nazionale

21 maggio 2018

Radja Nainggolan non parteciperà ai Mondiali di Russia. Il ct del Belgio Roberto Martinez, infatti, ha escluso il centrocampista della Roma dalla lista dei 28 pre-convocati. "È un top Player. Il motivo è tattico - ha spiegato l'allenatore spagnolo -. Negli ultimi due anni la squadra ha lavorato in modo specifico. Sappiamo che ha un ruolo molto importante nel suo club e non possiamo darglielo nella nostra squadra". C'è il napoletano Mertens.