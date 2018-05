Argentina: Romero va ko, niente Mondiale

23 maggio 2018

Era uno dei punti fermi di Sampaoli, sia in campo che nello spogliatoio. Ma il destino, beffardo, ha voluto che Sergio Romero non partecipasse al suo terzo Mondiale dopo quelli di Sudafrica 2010 e Brasile 2014. Un'autentica beffa per l'ex numero 1 della Sampdoria, a una sola presenza dal raggiungere il mitico connazionale Ubaldo Fillol come portiere argentino con più presenze alla fase finale di una Coppa del Mondo.



A tradire Romero è stato lo stesso ginocchio che si era infortunato il 27 marzo in uno scontro con Diego Costa nell'umiliante 1-6 contro la Spagna. Al suo posto è stato ripescato Guzman, inserito nella rosa dei 35 e poi tagliato a vantaggio di Armani e Caballero.



Ora Sampaoli, nelle amichevoli che precedono il via del Mondiale, dovrà decidere a chi affidare la porta: il posto se lo giocano il 36enne Caballero, secondo del Chelsea, e il numero 1 del River Armani.