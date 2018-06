Amichevoli: Belgio e Portogallo non si fanno male

2 giugno 2018

BELGIO-PORTOGALLO 0-0

Subito botta e risposta in avvio di match: al colpo di testa da centro area di Lukaku, risponde Gonçalo Guedes con una conclusione di destro che termina di poco alta sopra la traversa. Poi ancora De Bruyne e Guedes al tiro, prima della chance da fuori area per Joao Moutinho, su cui arriva la parata di Courtois. Il Belgio si fa vedere con Carrasco, ma il suo mancino non centra il bersaglio grosso per una questione di centimetri. Il finale di frazione, però, è tutto di marca portoghese: in rapida successione arrivano le conclusioni di Bernardo Silva, Gelson Martins e Guedes, ma i giocatori di Fernando Santos non riescono a sbloccare il match. Termina dopo solo 45' minuti la partita del napoletano Dries Mertens, partito titolare e autore di una buona performance. Nella ripresa, la prima occasione è per il Belgio, con Vertonghen che si ritrova il pallone tra i piedi appena dentro l’area e conclude con il sinistro: ottima la risposta di Beto in angolo. Ci prova anche Meunier, ma Beto ancora una volta è attento e disinnesca il pericolo. Neanche gli ingressi di Quaresma e André Silva riescono a scuotere il Portogallo, privo di Cristiano Ronaldo, che non riesce a costruire occasioni per il vantaggio. Poco da fare anche per i padroni di casa, che si avvicinano al gol nel finale solo con il tiro di Januzaj: termina dunque a reti inviolate la sfida del King Baudouin Stadium.