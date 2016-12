Italia-Spagna 2-0: Chiellini e Pellè, il sogno continua

LA PARTITA - PRIMO TEMPO

Le parole, fino all'eccesso. Ora i fatti. E quel che accade a St. Denis, pronti via, è la piacevolissima vista di un'Italia (quasi) padrona di una Spagna costretta a svestire i suoi panni, i panni abituali. E' azzurro -non iberico- il mare di gioco che sovrasta i bi-campioni d'Europa, lo si capisce dai primi cento secondi nei quali tre palloni avvelenati danzano nell'area di De Gea. Cos'è? Un fuoco?

Nossignori, l'Italia c'è e non ha paura. Anzi: fa paura. Il pallone scorre dalla difesa a Parolo e Giaccherini, Pellè ed Eder raccolgono, difendono e ripartono, De Rossi governa seppure con qualche ansia, Florenzi è una freccia, De Sciglio prova a ritagliarsi una parte di eccellenza.

Il profumo del gol lo si assapora all'8', sullo stacco aereo di Pellè (assist di Florenzi) e De Gea compie il prodigio. Siamo pronti, freschi, veloci. All'11' Giaccherini vola nel cuore dell'area, rovesciata, parata di De Gea e palo. Cakir (l'arbitro) ferma per una scorrettezza in quel gesto di Giac (perché?), ma è lo stesso quel profumo di gol che avanza.

La pausa, da lì al 25', per non eccedere subito. E anche perché Iniesta e compagni provano a capirci qualcosa in quel mare azzurro che ha ridotto al minimo la rotta disegnata da Del Bosque. Un tiro di Fabregas, contrato da De Sciglio, è il preludio alla manovra -splendida e corale- che porta Parolo a provare, di testa: palla fuori. Ma fa niente.

Il vento tira dalla nostra parte, perché così lo indirizzano i ragazzi di Conte. Il vento che spinge Sergio Ramos a sfiorare l'autorete al 29', per salvare su Pellè, e che conduce -finalmente- al gol al 33'. Punizione omicida di Eder dai 22 metri, respinge come può De Gea e due falchi vestiti d'azzurro planano sul pallone: prima tocca Giac, poi è Chiellini che spinge in porta. Uno a zero. E via.

La fine del tempo si avvicina, l'1-0 è il premio minimo che diventa ancor più minimo al 44' e al 45' quando Florenzi spreca un contropiede e Giaccherini si vede deviare da Gea (monumentale, il portiere spagnolo) un tiro da manuale del campione. A riposo felici e contenti. O magari anche no: ne meritavamo due, almeno, di gol. Gli spagnoli? Quasi non pervenuti.