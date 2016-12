Italia, rifinitura pre-Spagna senza Candreva

26 giugno 2016

Allenamento di rifinitura senza sorprese quello dell' Italia alla vigilia della sfida degli ottavi di finale di Euro 2016 contro la Spagna. Nel centro sportivo di Montepllier gli Azzurri agli ordini del ct Conte hanno svolto una seduta leggera con assente il solo Antonio Candreva , che salterà la sfida per il noto infortunio muscolare. Rientrato in gruppo, come previsto Bernaredeschi. Dopo il pranzo, la partenza per Parigi dove si giocherà lunedì.

La seduta, aperta alla stampa per il primo quarto d'ora, dopo una prima fase di riscaldamento ha visto i giocatori impegnati nel consueto torello a un tocco. Gli Azzurri si sono poi trasferiti in un altro campo del centro sportivo per continuare a preparare la sfida con la nazionale di Del Bosque lontani da occhi indiscreti. Per quanto riguarda la formazione che verrà schierata contro le Furie Rosse, non dovrebbero esserci grosse sorprese. L'unico ballottaggio nel 3-5-2 contiano dovrebbe essere quello sulla sinistra tra Darmian e De Sciglio, mentre il posto di Candreva verrà preso da Florenzi. Per il resto, Barzagli, Bonucci e Chiellini giocheranno davanti a Buffon, con De Rossi, Parolo e Giaccherini interni di centrocampo e in avanti la coppia Eder-Pellè.