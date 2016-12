Euro 2016: Ucraina-Polonia 0-1, biancorossi agli ottavi di finale

LA PARTITA

E' un risultato storico per la Polonia, che chiude al secondo posto alle spalle della Germania (i tedeschi hanno gli stessi punti, ma sono primi grazie alla differenza reti) e per la prima volta nella sua storia supera la fase a gironi di un Europeo. I biancorossi - che in tre partite hanno realizzato 2 gol e non ne hanno subito alcuno - sono un gruppo solido, organizzato, preparato atleticamente e dotato di un discreto talento. Ne è la prova il fatto che il miglior giocatore della squadra, Lewandowski, è ancora a secco nel torneo ma questo non ha impedito alla banda di Nawalka di esprimere un buon calcio e conquistare sette punti in tre gare.



Proprio Lewandowski, in avvio, ha la grande chance per indirizzare subito il match, ma l'attaccante del Bayern Monaco calcia a lato mentre si trova solo davanti al portiere Pyatov (4'). L'occasione segue l'errore di Milik, ipnotizzato sempre da Pyatov un minuto prima. Dall'altra parte l'Ucraina, che aveva ben poco da chiedere alla serata, si comporta comunque bene mettendo in campo parecchio orgoglio, che però non basta alla nazionale di Fomenko per conquistare almeno un punticino: gli ucraini chiudono all'ultimo posto con tre sconfitte, zero gol segnati e cinque subiti.



La partita si decide nella ripresa e porta la firma di Blaszczykowski, entrato a inizio secondo tempo al posto dello spento Zielinski, che non viene utilizzato nella sua posizione ideale ma comunque sfrutta male l'occasione. L'esterno della Fiorentina, invece, è subito caldo e al 54' è bravo a liberarsi in area, calciare col sinistro e infilare la sfera all'angolino. L'Ucraina, dopo un primo tempo positivo, resta a guardare per lunghi tratti e si accende soltanto nel finale: Zozulya (80') e Rotan (82') ci provano ma senza troppa convinzione. La Polonia fa festa e stacca il biglietto per Saint-Etienne, dove ad attenderla c'è la Svizzera.