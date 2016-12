Euro 2016: brilla la stella di Gareth Bale

Fra i due "litiganti" il terzo gode e all'Europeo significa parlare di Gareth Bale che ha oscurato Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Troppo spavaldi a parole, il portoghese e lo svedese hanno deluso in campo e ora rischiano addirittura di essere eliminati dal torneo, mentre il gallese è già agli ottavi. Mister 100 milioni, con tre gol, ha trascinato il piccolo Galles al primo posto nel Gruppo B e non è finita qui: "Del resto l'abbiamo sempre detto di non voler arrivare qui a fare solo da spettatori. Vogliamo vincere".



Semplicemente devastante e il più in forma di tutto l'Europeo, la stella più brillante insieme a Iniesta. Una piccola rivincita per l'esterno del Real Madrid, uno schiaffo morale al compagno CR7 che si è preso tutti i titoli dei giornali dopo la vittoria della Champions League per il rigore decisivo nonostante una mediocre prestazione. Rigore che il portoghese ha spedito sul palo contro l'Austria rimanendo ancora a secco. A quota zero gol come Ibra, Müller e anche Lewandowski. Le stelle più attese hanno tradito tutte le attese tranne Bale che è in cima alla classifica marcatori e guarda tutti dall'alto verso il basso, proprio come nella speciale classifica dei calciatori più pagati della storia.