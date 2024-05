Basket, playoff Serie A: Tortona batte ancora la Virtus, si va a gara-5

BASKET PLAYOFF

La Bertram supera 82-75 la formazione di Banchi e si porta sul 2-2. Si decide tutto alla Segafredo Arena

Nei playoff della Serie A di basket, Tortona batte 82-75 la Virtus Bologna e trova la vittoria del 2-2. La Bertram costruisce il successo nei primi tre quarti (67-55), vola addirittura sul +16 (75-59) e resiste all'assalto finale della formazione di Banchi, che si riporta fino al -3 (78-75) a un minuto dalla fine prima dei quattro punti decisivi di Weems. La qualificazione in semifinale si deciderà dunque alla Segafredo Arena.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 82-75

Missione compiuta seppur con tantissima sofferenza per Tortona: la Bertram batte 80-75 la Virtus Bologna e pareggia la serie, che si deciderà dunque in gara-5 alla Segafredo Arena. Ma la formazione di De Raffaele rischia nel finale, dopo aver condotto per larghi tratti la partita e dopo aver raggiunto anche il massimo vantaggio di 16 punti (75-59). Da quel momento, infatti, la formazione di Banchi trova un parziale di 16-3 riportandosi addirittura a un possesso di distanza (78-75). A quel punto, gli ospiti mandano in lunetta i padroni di casa per cercare l'overtime, ma proprio Weems allontana gli spettri dell'eliminazione con 4 punti consecutivi. Decisivi i 12 punti di Radosevic e Baldasso (tutti dall'arco), oltre ai 10 del grande ex. Non bastano i 21 di un super Abass alla Virtus, che avrà comunque a disposizione il terzo match point in casa per volare in semifinale. Tortona, invece, cercherà la clamorosa impresa per completare una rimonta che sarebbe storica per la squadra di De Raffaele.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 82-75 (21-18, 43-37, 67-55)

Bertram Derthona Tortona: Ross 6 (1/3 da 3, 3/4 tl), Strautins 6 (2/2 da 3), Kamagate 4 (2/5 da 2), Weems 10 (2/4, 1/2, 3/4 tl), Obasohan 9 (3/6 da 2, 1/1 da 3), Zerini 0, Dowe 8 (1/3 da 2, 2/4 da 3), Candi 15 (1/1, 3/4, 4/6 tl), Baldasso 12 (4/8 da 3), Radosevic 12 (3/5, 1/3, 3/4 tl). N.e.: Tavernelli, Errica. All.: De Raffaele.

Virtus Segafredo Bologna: Pajola 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Shengelia 4 (2/5 da 2), Hackett 3 (1/3 da 3), Dunston 0, Abass 21 (2/3, 4/6, 5/5 tl), Belinelli 11 (3/9 da 3, 2/2 tl), Dobric 5 (1/1 da 3, 2/2 tl), Mascolo 0, Mickey 5 (2/2 da 2, 1/2 tl), Polonara 4 (1/3 da 2, 2/4 tl), Zizic 6 (2/2 da 2, 2/2 tl), Cordinier 12 (4/13 da 2, 4/4 tl). All.: Banchi.