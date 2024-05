Xavi: "Fiducia nel presidente", ma Barça verso il cambio. De Zerbi gela il Bayern

PANCHINE EUROPEE

Catalani e bavaresi avranno un nuovo allenatore all'inizio della prossima stagione

© Getty Images "Sto rispondendo a cose che dicono i media. A me non ha fatto capire nulla di tutto questo. Mi ha trasmesso tranquillità e ora dobbiamo battere il Rayo Vallecano per la certezza del secondo posto. Ho sempre fiducia nel presidente". Xavi risponde così a chi gli domanda dell'addio che Laporta e Deco avrebbero già deciso, dopo che l'allenatore si è lasciato andare a commenti sulla complessa situazione economica del Barcellona. Nessuna clamorosa rivelazione, solo la constatazione di una realtà fattuale.

Eppure l'esternazione non è andata giù alla dirigenza catalana che ora pensa al cambio di guida tecnica. Un cambio che sembrava ormai un dato di fatto fino a poche settimane fa, prima del passo indietro di Xavi. Ora, nel tira e molla in salsa blaugrana, si torna a parlare di nuovo allenatore. In prima fila c'è sempre Rafa Marquez, tecnico del Barça B e pienamente inserito nella logica tattica e comportamentale del club. Poi c'è la suggestione Hans-Dieter Flick, ex Bayern, che in terra catalana ricordano come un incubo dopo il 2-8 subito al Camp Nou nella semifinale di Champions del 2020. Nelle ultime ore ha preso piede anche l'ipotesi Gallardo, ormai libero dal legame con la Saudi League, e accostato anche al Milan.

Flick è anche un nome che il Bayern Monaco tiene in considerazione dopo l'incredibile serie di no ricevuti (Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner, Julen Lopetegui, Unai Emery e la recente dichiarazione di Tuchel di non rimanere), anche se un suo incarico bis non convince appieno la dirigenza bavarese. Max Eberl, direttore sportivo, aveva pensato a De Zerbi ma è stato gelato dalle parole dell'allenatore italiano: "Io resto qui. Se mi chiedete se c'è qualche club che può farmi cambiare idea rispondo che non ce n'è uno. Vorrei restare al Brighton per raggiungere l'obiettivo massimo possibile in ogni stagione. Ma prima dobbiamo analizzare la situazione con Tony Bloom (proprietario del club), Paul Barber (amministratore delegato) e David Weir (direttore tecnico)".