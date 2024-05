Atletica, Jacobs brucia Ali sui 100 metri con 10"07 nel Roma Sprint Festival

ATLETICA

Tortu vince i 200 con un modesto 20"72 mentre, nella stessa gara al femminile, Dosso con 23"10 precede la 17enne Valensin che realizza con 23"15 il primato italiano under 20

Nella quarta edizione del Roma Sprint Festival disputato nello Stadio dei Marmi intitolato a Pietro Mennea, Marcell Jacobs vince la super sfida sui 100 metri contro Chituru Ali, chiudendo in 10"07 rispetto al 10"11 dell'avversario, mentre è notevole il terzo posto di Matteo Melluzzo con 10"13 e un miglioramento di altri 8 centesimi rispetto al suo personale ottenuto solo 3 giorni fa a Savona.

Jacobs ha mostrato una buona condizione, anche se è apparso evidente come non sia ancora al meglio non essendo riuscito a distendersi nel migliore dei modi nella parte finale della gara, ma sicuramente ha tutto il tempo per migliorare questo aspetto e presentarsi in maniera ottimale sia agli Europei di Roma che soprattutto alle Olimpiadi di Parigi, mentre Ali ha forse subito un po' la tensione dello scontro con un rivale così prestigioso, mancando pure lui nella fase lanciata che rappresenta il suo punto di forza.

Filippo Tortu, l'altro campione olimpico presente nella manifestazione, ha mostrato invece di non essere ancora nella miglior condizione, e ha chiuso i suoi 200 metri in 20"72 che fa capire come ci siano molti meccanismi da migliorare per presentarsi all'appuntamento degli europei, tra circa tre settimane, con reali possibilità di ripetere quantomeno il bronzo di due anni fa a Monaco di Baviera.

C'era grande curiosità per vedere all'opera sui 200 metri femminili, Zaynab Dosso, capace mercoledì scorso a Savona di portare il primato italiano sui 100 a 11"02, ma si aspettava anche la 17enne sprinter della categoria allieve Elisa Valensin, che puntava ad abbattere la miglior prestazione nazionale under 18 sulla distanza, e la giovanissima sprinter si è addirittura superata andando a conquistare pure il primato under 20, con il secondo posto in 23"15 nella gara vinta dalla Dosso con 23"10.

Da segnalare infine il primato personale sui 100 femminili di Arianna De Masi, vittoriosa con 11"26 a conferma della sua ottima forma mostrata nell'ultima frazione della 4x100 azzurra femminile, che ha ottenuto la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi alle World Relays di Nassau, nelle serie di ripescaggio.

JACOBS: "ABBASTANZA BENE, PARTENZA UN PO' LENTA"

"La gara è andata abbastanza bene, anche se la partenza non è stata granché, un po' lenta rispetto a quel che so fare. Se ne avessi fatto una come nel riscaldamento avrei chiuso meglio, ma sono soddisfatto della seconda parte. Ora lavorerò proprio su quel fronte - ha commentato Jacobs dopo la vittoria nei 100 - Tra l'altro da un paio di giorni ho un po' di allergia e finito la gara non respiravo bene, ho fatto un po' di fatica a riprendermi.

Peraltro la pista qui è ottima, sono state confermate le sensazioni avute in allenamento. Sono felice di aver cominciato la stagione in Italia e di aver corso davanti a questo pubblico".