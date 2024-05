Quasi definito il quadro del Mondiale per club: mancano 5 squadre all'appello

LE AVVERSARIE DI JUVE E INTER

Con la qualificazione aritmetica del River Plate sono 27 (su 32) i club già sicuri di partecipare alla nuova rassegna iridata in programma l'anno prossimo

© twitter Ha vinto contro il Libertad 2-0 conquistando, in questo modo, gli ottavi di Copa Libertadores e non solo. Con questo risultato il River Plate si è assicurato la partecipazione al Mondiale per club tramite il ranking Fifa. Ora, per il Sudamerica, ci sono ancora due posti da assegnare. Sicuri, oltre al club di Buenos Aires, ci sono le tre vincitrici delle ultime edizioni di Libertadores, le brasiliane Palmeiras, Flamengo e Fluminense, poi la prossima arriverà da chi si aggiudicherà la coppa nel 2024. Se sarà una delle quattro già qualificate si andrà al Mondiale attraverso il ranking. In questo momento la squadra messa meglio è il Boca Juniors.

Europa, Africa e Oceania hanno già i nomi delle partecipanti. Per il nostro continente sono 12 (Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid e Salisburgo). Per l'Africa 4: gli egiziani dell'Al Ahly, i marocchini del Wydad, i tunisini dell'Espérance e i sudafricani del Mamelodi Sundowns. Per l'Oceania una: i neozelandesi dell'Auckland City. Sono 4 per l'Asia ma solo 3 sono già sicure: gli arabi dell'Al Hilal, i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e i sudcoreani dell'Ulsan. La quarta sarà una tra gli Yokoama Marinos (Giappone) e l'Al Ain (Emirati Arabi Uniti). Stessa situazione per in Nord e Centro America con tre squadre già qualificate: i messicani del Monterrey e del Leon e gli statunitensi del Seattle Sounders. La quarta sarà una tra i nordamericani dei Columbus Crew e i messicani del Pachuca. C’è poi da assegnare il posto in più per il Paese ospitante. Non si conoscono i criteri ma è possibile che si decida per il club campione della Mls. In quel caso si potrebbe sperare di vedere Messi, con il suo Inter Miami, nella più prestigiosa competizione per club al mondo.

2023/24: da stabilire

Una tramite ranking

Ulsan (KOR)