Serie B, playoff: il Palermo vince 2-0 e va in semifinale, Samp eliminata

SERIE B PLAY-OFF

I rosanero battono 2-0 i blucerchiati al Barbera e accedono alle semifinali col Venezia: decide la doppietta di Diakité, la Samp lascia i playoff

© italyphotopress Il Palermo esce vittorioso dal primo turno dei playoff di Serie B, superando la Samp per 2-0 in quella che era una gara da dentro o fuori. A segnare la doppietta che vale la semifinale contro il Venezia ci pensa Salim Diakité (43’ e 48’): il francese conferma l’ottimo momento di forma personale, trafiggendo la difesa dei doriani a cavallo dei due tempi. Serata amara per i liguri: si chiude qui la stagione della squadra di Andrea Pirlo.

È il Palermo a qualificarsi per le semifinali dei playoff di Serie B, dove affronterà il Venezia in una doppia sfida di andata e ritorno. I rosanero sfruttano il fattore campo e si impongono per 2-0 sulla Samp, grazie alla doppietta di un insospettabile Diakité (43’ e 48’). I padroni di casa partono meglio, esercitando una pressione molto alta e mettendo in difficoltà la difesa doriana, costretta spesso a liberarsi rapidamente del pallone nei minuti iniziali. La prima vera occasione da gol è proprio per il Palermo all’8’, con Insigne che spreca però malamente a pochi passi da Stankovic. Al 20’ i siciliani perdono Ceccaroni, costretto a lasciare il campo per un infortunio: al suo posto entra Marconi. Prima della mezz’ora, è Borini a provarci per la Samp: l’ex Milan si costruisce una bella azione d’attacco, ma scivola nel momento decisivo. Nell’altra metà campo, Soleri chiama e Stankovic risponde: l’attaccante rosanero stacca bene di testa, ma trova l’attenta respinta del portiere serbo. I padroni di casa continuano a spingere e passano avanti a due minuti dall’intervallo: Diakité colpisce di mezzo esterno destro nel cuore dell’area e porta il Palermo sull’1-0.

Nella ripresa lo stesso Diakité fa subito 2-0: Lund crossa dalla sinistra e il francese trova la doppietta personale al 48’. La Samp accusa il colpo e dopo un paio di minuti rischia di subire anche il terzo gol: il sinistro di Ranocchia sfiora il palo e si spegne sul fondo. Con il passare dei minuti, i liguri riescono a ritrovare qualche sicurezza in più e tornano ad affacciarsi in avanti con Stojanovic: il suo tiro viene alzato però in angolo da Desplanches. All’82’ Di Francesco segna il 3-0, ma la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso attaccante rosanero. Nel recupero c’è un’ultima occasione per la Samp, che non riesce però a evitare l’eliminazione. Festeggia il Palermo, che tornerà in campo (sempre al Barbera) lunedì 20 maggio, per l’andata delle semifinali contro il Venezia.