Memorial Claudio Lippi, lunedì 20 maggio l'undicesima edizione

Lunedì 20 maggio, con calcio d'inizio al "Centro Sportivo Vismara – Puma, House of Football” fissato per le 20.30, si svolgerà l'undicesima edizione del memorial Claudio Lippi per ricordare il giornalista e conduttore tv, volto noto di Milan Channel, scomparso tragicamente in un incidente stradale nel 2013. Saranno tanti gli ex calciatori rossoneri a sfidarsi nella consueta sfida tra Milan rossonero e Milan bianco: tra questi Marco Amelia, Massimo Ambrosini, Christian Abbiati, Cristian Brocchi, Nicola Legrottaglie, Maurizio Ganz, Rolando Bianchi, Cristian Zenoni, Alessandro Budel. Il memorial vedrà anche la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo come Ringo e Francesco Mandelli. A presentare la serata sarà Petra Loreggian. L'ingresso sarà libero per chiunque vorrà partecipare e ricordare Claudio Lippi.