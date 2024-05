Ferrari, Leclerc: "Ci è mancato qualcosa, ma non capiamo cosa"

FERRARI

Il monegasco mastica amaro dopo il 4° tempo in qualifica a Imola: "È strano, il problema sempre nelle stesse curve"

© Getty Images Grande amarezza nelle parole di Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP di Imola: "Sia io sia Carlos siamo stati vicini, ma non abbiamo capito cosa ci è mancato in quel primo settore - ha ammesso il monegasco della Ferrari a Sky -. È stato strano, il problema era sempre nelle stesse curve. Sicuramente la preparazione gomme è una questione importante e da migliorare, non è qualcosa che scopriamo adesso. Un punto di forza della Red Bull è come sale sui cordoli, noi non riusciamo a farlo come fanno loro".

"C'è delusione - ha spiegato successivamente -. I tempi di FP1 e FP2? È difficile leggere qualcosa dalle libere, probabilmente i nostri avversari avevano un alto carico di carburante, perché hanno guadagnato tanto sul giro secco. Il passo comunque c'è, servirà una buona strategia".

SAINZ: "IL NUOVO PACCHETTO? QUESTO È UN CIRCUITO RED BULL-MCLAREN"

Carlos Sainz sembra quasi mascherare la delusione con tanto realismo: "Se mi aspettavo di più? Sinceramente no, quando ho visto il circuito ho detto 'questo è un circuito Red Bull-McLaren', con curve di media e alta velocità. Sapevo che la nostra forza è altrove, anche il vento che c'era non ci ha aiutato. Abbiamo portato un pacchetto di aggiornamenti, ma questo per me era dall'inizio un circuito McLaren, in cui incide poco. Gara? Penso che possiamo giocarci il podio, per la vittoria partendo quarti e quinti, abbiamo bisogno che succeda qualcosa come quello che è capitato con Norris a Miami. Non è facile sorpassare qui, ma per il podio ce la giocheremo".

VASSEUR: "VOGLIO ESSERE OTTIMISTA PER LA GARA"

Anche Fred Vasseur ha commentato i risultati delle qualifiche a Sky: "Avrei preferito essere davanti agli altri per un decimo che essere dietro, però è molto serrata - le parole del team principal -. Chiaramente non è la pista più semplice nella quale superare, ma sarà una gara lunga. Ieri abbiamo mostrato un buon passo nelle simulazioni, questa è la nostra base per domani. Partiremo dalla seconda fila quindi avremo una buona scia fino alla curva 2, vedremo cosa riusciremo a fare. Voglio essere ottimista. Penso che un buon messaggio per tifosi e per il team sia che siamo lì. Domani faremo del nostro meglio e dopodomani avremo altre 17 gare da fare, sarà un campionato molto lungo".