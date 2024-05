Matteo Boniciolli lascia Scafati: è il nuovo coach di Torino in A2

MERCATO ALLENATORI

Il club piemontese ha messo sotto contratto il 62enne coach triestino fino al 2026: il sogno è ora la promozione in serie A

© IPA Matteo Boniciolli non è più l'allenatore della Givova Scafati e guiderà dalla prossima stagione l'ambiziosa Torino del presidente David Avino. A darne l'annuncio proprio il club piemontese che ha messo sotto contratto il nuovo coach fino a giugno 2026.

"Il cambiamento è una costante inevitabile nel mondo dello sport e nella vita stessa," afferma il presidente David Avino. "Abbiamo l'occasione di abbracciare questo cambiamento come un'opportunità di rinnovamento, di crescita e come stimolo per migliorare costantemente. Siamo fiduciosi che con l'arrivo di Matteo Boniciolli, non solo continueremo il nostro percorso di sviluppo, ma lo porteremo a nuovi livelli". Inoltre, sottolinea che “questo segna un passo importante nella nostra costante ricerca di eccellenza e successo. La sua esperienza e le sue qualità di leadership saranno fondamentali per il proseguimento del percorso avviato da Franco Ciani e per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi".

Matteo Boniciolli, a sua volta, esprime gratitudine e consapevolezza dell'arduo compito che lo attende: "Ringrazio il Presidente Avino per la fiducia accordatami. Lavorare in una piazza così importante come Torino è di per sé una sfida stimolante. Raccogliere il testimone da un grande professionista come Franco Ciani rende questo incarico ancora più significativo. Siamo consapevoli che la Serie A2 è un torneo impegnativo, ma lavoreremo incessantemente per arrivare preparati ai momenti cruciali. Ai tifosi torinesi e piemontesi, voglio dire che il vostro sostegno è fondamentale per noi. Unitevi a noi in questa nuova avventura."