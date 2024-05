Internazionali d'Italia, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la finale nel doppio 

TENNIS

Le azzurre hanno battuto per 6-1 6-2 le americane Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide in poco più di un'ora di gioco

© ansa Il pubblico del Foro Italico avrà l'occasione di trascorrere un weekend pieno di emozioni tifando per il tennis italiano. In attesa di conoscere l'esito della sfida di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, Sara Errani e Jasmine Paolini trascinano il movimento tricolore conquistando la finale degli Internazionali d'Italia nel doppio femminile. La toscana e la bolognese hanno sconfitto per 6-1 6-2 le americane Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide, numero 8 del seeding.

Primo set senza storia con le azzurre che hanno lasciato praticamente soltanto il primo turno di servizio alle avversarie prima di inserire la marcia e aggiudicarsi tutti i game a propria disposizione. Con Errani apparsa particolarmente pimpante sia da fondo campo che in qualità di finalizzatrice, Paolini è stata chiamata ad allungare maggiormente gli scambi e a pungere sulla linea più lontana del campo mettendo a segno tre break e vincendo così il primo punto per 6-1.

Andamento inverso invece per la seconda frazione di gioco dove il tandem tricolore è apparso più in difficoltà soprattutto al servizio commettendo una serie di doppi falli che hanno concesso alle americane il primo break della sfida sull'1-1. Nulla di preoccupante per Errani e Paolini che, complice le difficoltà a trovare una prima di battuta favorevole da parte di Dolehi e Krawc, ha permesso alle italiane di controbreakkare e riportarsi subito sul pari.

Ritrovato il filo del discorso, Errani e Paolini sono tornate a pungere soprattutto con la piemontese che ha puntato ad angolare i propri colpi e costringere le sfidanti a gettare la palla in rete e cedere nuovamente il servizio. A quel punto le azzurre hanno continuato a giocare a memoria imponendosi per 6-2 e attenendo le vincitrici dell'incontro fra Sasai Zheng-Xinyu Wang e Coco Gauff-Erin Routliffe.