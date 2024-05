Le triple di Della Valle portano Brescia in semifinale: "Avanti così"

PAROLA AL CAPITANO

Per la seconda volta nella serie contro Pistoia il capitano della Germani realizza 6 triple in una gara

C'è il marchio indelebile di Amedeo Della Valle nella vittoria di Brescia in Gara 3 a Pistoia con il punteggio finale di 77-98. La Germani è così la prima squadra a qualificarsi alle semifinali degli LBA Playoff grazie a una prova destante del suo capitano: 28 punti segnati, 6 triple a bersaglio, seconda miglior prestazione in carriera nei playoff. Soltanto nella Gara 1 dei quarti di finale del 2022 aveva segnato di più (30 punti messi a referto contro Sassari).

I 28 punti di Gara 3 a Pistoia sono il nuovo record stagionale per Della Valle, che ne aveva segnati - come precedente massimo in stagione - 26 proprio contro l’Estra nella quarta giornata di regular season. Per la seconda volta in questa serie, il capitano della Germani realizza 6 triple in una gara, come già accaduto in Gara 2 ed eguagliando ancora il suo record personale in una gara di playoff realizzato con la maglia di Reggio Emilia nella stagione 2014/15.

"Siamo contenti perché vincere su questo campo non è facile - ha dichiarato a fine gara. Pistoia ha fatto una grandissima annata, però siamo riusciti a essere migliori di loro. Siamo contenti, gli facciamo i complimenti per la stagione. Noi andiamo avanti e dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto tanti canestri come d’altronde in Gara 2, ma è tutto nato dalla difesa. In particolare voglia fare una menzione per Nicola Akele, che ha difeso benissimo su WIllis".