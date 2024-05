Bologna, Thiago Motta: "A breve vedrò Saputo e decideremo insieme il da farsi"

BOLOGNA

"Chiudere terzi in campionato vorrebbe dire aggiungere ancora qualcosa a tutto ciò che di fantastico abbiamo fatto"

In vista della partita contro la Juve, Thiago Motta si è presentato in conferenza stampa per parlare non solo del match, ma anche dello straordinario traguardo Champions raggiunto e del suo futuro. "E' stata una bellissima settimana. Il merito è anche mio, ma i protagonisti sono i ragazzi - ha spiegato il tecnico del Bologna -. Ora pensiamo a finire al meglio, chiudere terzi in campionato vorrebbe dire aggiungere ancora qualcosa a tutto ciò che di fantastico abbiamo fatto". "Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo insieme una decisione e la comunicheremo congiuntamente - ha aggiunto commentando poi le voci di mercato che lo indicano come il prossimo allenatore della Juve -. Sta arrivando il momento di farlo, ma va fatto internamente e con grande rispetto per tutti".

"Pensiamo alla prossima partita, come sempre, cercando di fare il nostro calcio e facendo divertire i nostri tifosi - ha proseguito Thiago Motta tornando a parlare della gara contro i bianconeri e riavvolgendo un po' il nastro di questa stagione -. Cosa ho sbagliato quest'anno? Tante cose, non è passato un giorno in cui non ho sbagliato qualcosa. Ho imparato tanto dai miei errori, e soprattutto sono stato in grado di continuare a lavorare per migliorarmi".

"Momenti che non cancellerò mai a Bologna? Credo che sarò più in grado di farlo a distanza, ma adesso per me diventa difficile perché come ho detto prima abbiamo ancora qualcosina da fare - ha aggiunto -. Le partite le vivo sempre molto intensamente e ci sono stati tanti momenti che mi fanno sentire giovane".

Poi qualche battuta sull'atmosfera che si respira in città e sul rapporto con i tifosi rossoblù. "Penso che sia il caso di godersi la festa pensando a quello che di grande abbiamo fatto, ma non sono la persona che deve consigliare niente a nessuno - ha spiegato -. Quando incontro qualche supporter in città trovo tutti molto soddisfatti e contenti di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, i tifosi, il club, i ragazzi e anche voi giornalisti". "I tifosi che mi hanno fermato sono stati sempre molto riconoscenti per quello che abbiamo fatto, così come lo sono io con loro", ha concluso Thiago Motta.