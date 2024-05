Adrian Newey avrebbe già firmato per la Ferrari: dall'Inghilterra arrivano le conferme

FORMULA 1

Il tecnico britannico aveva già aperto al futuro negli scorsi giorni e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe già trovato un accordo con il Cavallino Rampante

© Getty Images Adrian Newey firmerà con ogni probabilità con la Ferrari. Dopo aver ammesso di voler iniziare una nuova avventura con un'altra scuderia a partire dal 2025, quando si libererà dalla Red Bull, in Inghilterra sono sicuri della firma del tecnico inglese sul contratto proposto dal Cavallino Rampante. Chiaramente servono cautela e una vera conferma da ambo le parti, però gli indizi che portano in quella direzione ci sono tutti, dagli apprezzamenti di Lewis Hamilton ai legami con Charles Leclerc.

A riportare dell'accordo fra il "genio" britannico e la Ferrari è il Daily Mail che avrebbe raccolto alcune conferme dall'Italia, ma anche i contatti avuti con il monegasco porterebbero verso questa direzione: "Newey è in cima alla lista delle persone con cui vorrei lavorare? Assolutamente sì. Adrian è uno di quegli ingegneri e di quelle persone con cui, nella tua carriera, vorresti un giorno o l’altro lavorarci insieme – ha spiegato Leclerc alla vigilia del Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy –. Con Adrian ci conosciamo e ci parliamo. Finora non siamo andati nei dettagli perché lavorava per la Red Bull. In futuro vedremo se lavoreremo insieme. È sempre stato una persona molto interessante e spero davvero di poter lavorare con lui un giorno”.