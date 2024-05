Inter, Dimarco: "Nessuno credeva nello scudetto dopo aver cambiato così tanto"

Intervista Esclusiva

Intervista esclusiva al laterale: "Thuram mi ha stupito anche se avevo capito da subito le sue qualità. Italia? All'Europeo per dimostrare chi siamo"

Federico Dimarco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni tornando sulla seconda stella dell'Inter: "Sono contento di quello che sto facendo ma anche di quello che sta facendo la squadra e lo staff tecnico, abbiamo raggiunto lo scudetto lavorando tutti i giorni: nessuno credeva in noi dopo aver cambiato così tanti giocatori in estate". L'esterno nerazzurro chiede concentrazione anche con la Lazio: "Dovremo presentarci nel migliore dei modi, davanti ai tifosi che per tutto l'anno ci hanno seguito in massa".

La prossima stagione, ancor più ricca di impegni con la Champions League più lunga e il Mondiale per Club nell'estate 2025, non spaventa Dimarco: "Sarò più piena ma alla fine sarà come le altre - le parole a Sportmediaset - le partite sono tutte da giocare e tutte difficili, dovremo dimostrare la forza mostrata quest'anno". Un nome su tutti tra chi lo ha sorpreso in campo: "Dico Thuram perché nessuno se lo aspettava anche se io ci ho creduto sin da subito".

Infine, sull'Europeo con l'Italia: "Dovremo dare il massimo per la maglia azzurra difendendo il titolo".

