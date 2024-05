Zhang è sereno ma il tempo corre: Oaktree può prendersi l'Inter

il caso

Il presidente nerazzurro resta ottimista sull'accordo con Pimco per il rifinanziamento. Oaktree attende e ha in mente un piano ben preciso

Un'altra giornata, quella di ieri, è passata senza - almeno a livello ufficiale - passi in avanti sulla situazione tra Steven Zhang e Oaktree: senza il rifinanziamento del debito che il presidente dell'Inter sta discutendo con Pimco, il fondo californiano è un po' più vicino a prendersi il controllo dell'intero club. In realtà i piani di Oaktree sono un po' diversi e lo stesso Zhang continua a confidare a tutti di essere sereno, che un accordo si troverà, anche a costo di sfruttare tutte queste ultime ore - la scadenza è fissata per il 20 maggio, massimo martedì 21 visto che lunedì è festivo in Lussemburgo - per tagliare il traguardo con Pimco.

La strategia del presidente interista è chiara: chiedere una mano a Pimco e, con 420-430 milioni di euro (a tassi d'interesse del 15%), chiudere il debito con Oaktree (passato dai 275 milioni pattuiti nel 2021 ai 375-380 attuali causa interessi), tenersi la società per tentare di venderla più avanti, visto che il trend sportivo è molto buono e quello dei conti migliora di stagione in stagione, in modo da massimizzare il più possibile i ricavi. C'è poi tutta la parte affettiva che Zhang ha dimostrato di nutrire per i colori nerazzurri, da non sottovalutare.

La volontà di restare ancora in sella stride coi piani di Oaktree che, tre anni fa, aveva deciso con Zhang di dare via libera al prestito finalizzandolo alla vendita del club, in modo da prendere anche parte di quel ricavo. Cosa che non avverrebbe se il figlio del proprietario di Suning chiudesse l'accordo con Pimco, di qui l'irritazione da Los Angeles, che comunque ribadisce di essere "solo" spettatore interessato della vicenda, di non essere particolarmente interessata alla gestione in prima persona del club e perciò di non voler mettere alcun bastone tra le ruote nel nuovo accordo in definizione.

La domanda, a questo punto, è lecita: che succede se Zhang non riesce a chiudere con Pimco entro martedì? Gli scenari sono sostanzialmente tre: Oaktree escute il pegno (pagando a Zhang la differenza tra il valore delle azioni del club pattuito nel 2021 e oggi) e si prende l'Inter; Oaktree ridiscute con Zhang il bond, gli dà ulteriori sei o magari dodici mesi per trovare un acquirente senza ulteriori possibilità di proseguire; Oaktree concede a Zhang, magari dietro a una penale da pagare, qualche giorno in più per finalizzare l'accordo con Pimco.

In tutti i casi sopraccitati, per l'Inter cambierebbe relativamente poco: che al comando ci sia Zhang o un fondo, la competitività sportiva (e il contemporaneo miglioramento dei conti) resterà prioritaria - di qui la conferma della dirigenza e dello staff tecnico - per mantenere alto il valore del club e poterlo rivendere in futuro. Ma di sicuro è attesa chiarezza a stretto giro di posta, anche per dare seguito ai vari rinnovi di contratto (Inzaghi, Lautaro, Barella...) che ora come ora rallentano il lavoro sul mercato.

