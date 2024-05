Atletica, Tecuceanu vince gli 800 metri di Chorzow con il personale di 1'44"22

ATLETICA

Il mezzofondista azzurro realizza anche il mimino diretto per le Olimpiadi. Nel meeting di Continental Tour secondi posti per Arese, Fantini e Scotti

Catalin Tecuceanu, 24enne atleta italiano di origini rumene, ha ottenuto un prestigioso successo nella prova Silver del Continental Tour disputato a Chorzow, vincendo la gara degli 800 metri con il crono di 1'44"22, che migliora il suo personale di 57 centesimi, e gli regala anche il pass diretto per le prossime Olimpiadi di Parigi, mentre nella stessa gara il suo connazionale Simone Barontini si è ritirato.

Nel meeting polacco da segnalare anche i brillanti secondi posti di Pietro Arese sui 1500 metri con il tempo di 3'34"65, Edoardo Scotti sui 400 con 45"46, di Linda Olivieri nei 400 ostacoli con 55"38 e di Sara Fantini nel lancio del martello con la misura di 71.97, mentre Elena Bellò è stata quarta sugli 800 in 2'00"43 e Gaia Sabbatini decima sui 1500 in 4'13"37.

Nei 3000 siepi quarto posto anche per Yassin Bouih che, con 8'18"37, è arrivato quarto con il proprio personale mentre nella stessa gara Ala Zoghlami è stato sesto con 8'23"70, e infine nel salto in alto femminile, Elena Vallortigara bronzo mondiale a Budapest 2023 ha superato la quota di 1,85 chiudendo la sua competizione in quarta posizione.

