Un nuovo Mihajlovic sulla panchina del Bologna: il figlio Miro lavorerà con l'Under

PREDESTINATO

Il classe 2000 approderà a Casteldebole dopo l'avventura con i giovani dell'Urbetevere

© Twitter Un nuovo Mihajlovic sulla panchina del Bologna. Il tutto sarà realtà grazie a Miroslav, figlio del compianto Sinisa, che diventerà vice-allenatore del Bologna Under 15 o 16 come rivelato dal Corriere dello Sport. Lui che lo scorso anno, a 23 anni, ha preso il patentino allenatori C della Uefa, con il quale può allenare squadre giovanili anche a livello professionistico, escluse le squadre Primavera. L'obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti, è ripercorrere le orme del papà. Magari arrivando ad allenare la Lazio, il club che lo stesso Miro apprezza come pochi altri. La prima avventura con l'Under 15 dell'Urbetevere, adesso il passaggio ai felsinei.

"Era un desiderio che avevo fin da bambino - ha raccontato tempo Miroslav in una intervista a Il Messaggero - mi sono innamorato di questo mestiere vivendo accanto a papà. Tutti lo hanno amato, ammirato e contestato come giocatore, io non ho avuto quella fortuna: sono cresciuto con Mihajlovic allenatore e ho capito che la mia strada sarebbe stata identica alla sua. Non voglio che intorno a me si creino aspettative eccessive, soprattutto all’inizio, e dovrò dimostrare più degli altri se sono bravo oppure no. Faccio tutto nel suo ricordo e nel suo nome, consapevole che il mestiere di allenatore è quello che ho sempre sognato".