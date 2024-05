Roma, De Rossi: "Ho dei miei intoccabili, sul mercato non chiedo top player"

ROMA

Il tecnico giallorosso: "Voglio gente affamata, col club non ho parlato di budget. Per il rinnovo ci siamo"

© Getty Images Un occhio al campo con una Champions da conquistare, l'altro alla Roma che sarà nella prossima stagione in primo piano. Domani i giallorossi sfideranno il Genoa del grande ex Strootman all'Olimpico e la presenza di Dybala è ancora in dubbio. "Capiremo oggi le sue condizioni e valuteremo il da farsi - le parole di De Rossi -. Il mercato? Con il club non abbiamo parlato di budget, ma l'obiettivo è spendere bene i nostri soldi. Tante squadre fanno del bel calcio senza spendere cifre folli".

Il tecnico, che si è soffermato anche sul suo rinnovo "Abbiamo trovato l'accordo in dieci minuti, manca pochissimo", ha aggiunto dettagli sulle mosse dei capitolini nella prossima finestra estiva dei trasferimenti: "Con la dirigenza non abbiamo parlato di nessun calciatore, forse è meglio valorizzare i giocatori nostri. Per me nella rosa ci sono degli intoccabili, ma preferisco non dire i nomi al pari della zona del campo da rinforzare. Qualche incedibile potrebbe andare via e viceversa qualcun altro potrebbe rimanere e dovrò farli rendere al meglio. Ognuno ha il suo modo di fare mercato, ma la costante è che siamo sempre arrivati sesti o settimi. Va cambiato qualcosa, l'allenatore forte deve imporsi per farsi comprare chi vuole e la società forte le deve accontentare. Il primo requisito sarà la fame, devono sentirsi a Roma come se fosse la miglior cosa che gli sia mai capitata. Non c'entrano top player o giovani".

De Rossi ha poi chiosato sulle parole di Gasperini sulla gara interrotta a Udine "per un codice giallo": "Ci siamo chiariti -. Ci sono stati degli spunti di stima reciproca. Noi avevamo qualche dubbio sul recupero post campionato ma è durato poco. Non c'è bisogno di fare favori".